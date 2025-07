LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp 6-7 6-7 Wimbledon 2025 in DIRETTA | Watson vince il primo set 6-2 con Tauson a seguire l’azzurro

Il grande spettacolo di Wimbledon 2025 continua a regalare emozioni intense e sfide mozzafiato. Questa notte, il match tra Arnaldi e Van de Zandschulp ci ha tenuti con il fiato sospeso, con due tie-break che hanno deciso il destino dei favoriti. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale e rivivi ogni momento di questa avvincente avventura tennistica! Restate con noi, l'emozione non finisce mai.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.22 Buongiorno amici di OA Sport. Il match tra Arnaldi-Van de Zandschulp sarà il secondo dalle 12.00, e non prima delle 13.30. In precedenza giocheranno Tauson-Watson. 22:18 Tantissime chance avute dal ligure nel 2° set e nel 1° altresì. Purtroppo sarà difficilissimo rimontare due parziali a un olandese in palla. Un saluto sportivo: a domani! Van de Zandschulp-Arnaldi 7-6, 7-6! Non risponde mestamente di rovescio il ligure. Finisce qui lo spezzone odierno di partite, si proseguirà domani come 2° match proprio su questo campo. 5-6 Si mangia il set Botic, passante di rovescio a campo aperto che l’olandese sbaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Watson vince il primo set 6-2 con Tauson, a seguire l’azzurro

In questa notizia si parla di: arnaldi - zandschulp - diretta - watson

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, Wimbledon 2025 in DIRETTA: si annuncia una bagarre intensa - Benvenuti alla diretta live di Wimbledon 2025, il torneo più prestigioso del tennis su erba! Questa sfida tra Matteo Arnaldi e Botic Van de Zandschulp promette emozioni forti e colpi spettacolari, con entrambi i campioni determinati a scrivere una pagina importante della loro carriera.

LIVE Arnaldi-Van de Zandschulp, 6-7, 6-7, Wimbledon 2025 in DIRETTA: definito il nuovo orario, serve la rimonta; Su che canale vedere in tv gli italiani a Wimbledon oggi: orari 1° luglio, programma, streaming; Dove vedere in tv Wimbledon 2025 oggi: orari martedì 1° luglio, ordine di gioco, programma, streaming.

Festa azzurra a Malaga, Sinner trascina l'Italia in semifinale di Coppa Davis: Olanda battuta 2-1 - Il Gazzettino - Nei singolari Van de Zandschulp ha battuto Arnaldi, mentre Sinner ha vinto contro Griekspoor. Lo riporta ilgazzettino.it

Festa azzurra a Malaga, Sinner trascina l'Italia in semifinale di Coppa Davis: Olanda battuta 2-1 - Il Messaggero - Nei singolari Van de Zandschulp ha battuto Arnaldi, mentre Sinner ha vinto contro Griekspoor. Riporta ilmessaggero.it