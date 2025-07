C'è una massa di acqua fredda che ha resisto al riscaldamento dell'oceano | come è possibile

Nel vasto e misterioso mondo degli oceani, una massa di acqua fredda a sud della Groenlandia sfida le leggi del riscaldamento globale. Mentre le temperature globali salgono, questa regione rimane incredibilmente gelida, suscitando curiosità e interrogativi tra gli scienziati. Ora, una scoperta innovativa degli studiosi dell’Università della California, Riverside, apre nuove prospettive su questo enigma marino. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro questa resistenza insolita al calore.

Mentre tutto l'oceano attorno a sĂ© continua a scaldarsi, questa massa di acqua a sud della Groenlandia continua a rimanere fredda. Da anni gli scienziati si interrogano sulle cause di questo fenomeno e ora una coppia di ricercatori dell'UniversitĂ della California, Riverside, potrebbero avere trovato una spiegazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: massa - acqua - fredda - oceano

Barcellona, protesta con le pistole ad acqua contro il turismo di massa - A Barcellona, le proteste esplodono con pistole ad acqua e fumogeni, mentre i residenti scendono in strada contro il turismo di massa.

C'è una massa di acqua fredda che ha resisto al riscaldamento dell'oceano: come è possibile; Nuove scoperte sulle correnti oceaniche dell'Atlantico del Nord e il loro impatto sul clima del passato; La “macchia fredda” in Oceano Atlantico gelerà l’Europa, neve anche in Italia.

Misteriosa attività meteo in Oceano Atlantico. Ci riguarda direttamente - Una novità che sembra profilarsi nel panorama meteorologico europeo è quella di un Oceano Atlantico particolarmente vigoroso, una massa d'acqua che sta ... Lo riporta msn.com

Ritrovata una massa d’acqua inedita e cruciale nell’Atlantico - Finalmente, è stata ritrovata la bolla d'acqua "mancante" nell'Atlantico, svelando un segreto sommerso nel cuore dell'Oceano ... Da focustech.it