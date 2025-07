Pnrr ok dell’Ue al pagamento all’Italia della settima rata da 18,3 miliardi

La Commissione europea dà il via libera all’Italia per la settima rata del PNRR, sbloccando 18,3 miliardi di euro. Un risultato importante che testimonia il progresso del nostro paese nel rispetto degli obiettivi fissati. Con questa certificazione, si apre una nuova fase di investimenti e riforme cruciali per il futuro dell’Italia. Ora, l’attenzione si concentra sull’iter successivo: l’Economic and Financial Committee.

Parere favorevole della Commissione europea al pagamento della settima rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza all' Italia, nell'ambito del programma NextGenerationEU: sbloccati 18,3 miliardi di euro, di cui 4,6 in sussidi e 13,7 in prestiti. Secondo Bruxelles l'Italia ha ottemperato a tutti e 64 gli obiettivi e tappe chiave previsti dal Pnrr per la settima rata. Il parere verrà adesso trasmesso all'Economic and Financial Committee, che ha quattro settimane per formulare una sua opinione per poi adottate una decisione di pagamento. In tutto il Pnrr dell'Italia ammonta a 194,4 miliardi di euro.

Pnrr, l'Italia primatista assoluta in Europa per risorse già corrisposte dall'Ue, accelera e presenta come previsto la richiesta di pagamento dell'ottava rata alla Commissione

