Thuram Juve dopo la débâcle contro il Manchester City riprende le redini del centrocampo | ecco chi gli cederà il posto Ultimissime

Dopo la dura sconfitta contro il Manchester City, Thuram si prende le redini del centrocampo della Juventus, pronto a offrire equilibrio e qualità. Con l’occasione di scendere in campo contro il Real Madrid, il francese rappresenta una scelta strategica di Tudor per risollevare le sorti bianconere in questa prestigiosa notte internazionale. L’attesa è tutta per scoprire quale sarà il suo ruolo decisivo in questa sfida che promette emozioni e sorprese.

Thuram Juve, occasione dal 1? contro i blancos: il francese scelto per dare equilibrio a centrocampo. La Juventus si prepara a vivere una notte di grande prestigio internazionale. All' Hard Rock Stadium di Miami va in scena l'ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Real Madrid, una sfida che evoca fascino e ambizione. I bianconeri di Igor Tudor, reduci dalla pesante sconfitta contro il Manchester City nell'ultima giornata del girone G, si troveranno di fronte una delle corazzate più forti al mondo, guidata da Xabi Alonso. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale, dove ad attendere la vincente ci sarà una tra Borussia Dortmund e Monterrey.

