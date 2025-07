Nigel Mansell World Championship per C64 | Il Gioco Perduto che Finalmente Rivede la Luce

Nel mondo dei videogiochi retrò, alcuni titoli rimangono avvolti nel mistero, diventando vere leggende di nicchia. Uno di questi è Nigel Mansell World Championship per Commodore 64, un progetto sfiorato dal successo ma mai completato, fino a ora. Grazie al lavoro di preservazione di Games ..., il gioco perduto finalmente torna a brillare, regalando agli appassionati un tuffo nel passato e nella storia nascosta del gaming.

Nel mondo dei videogiochi retrò, esistono titoli che diventano vere e proprie leggende, non perché siano stati dei capolavori indiscussi, ma perché sono scomparsi nel nulla prima di essere completati. Uno di questi è Nigel Mansell World Championship per Commodore 64, un gioco di corse ispirato al campione britannico di Formula 1 che, nonostante le aspettative, non vide mai la luce. fino ad oggi. Grazie al lavoro di preservazione di Games That Weren't e al ritrovamento degli archivi di Enigma Variations, possiamo finalmente dare un'occhiata a quello che avrebbe potuto essere uno degli ultimi grandi giri di boa per il C64.

