Padre ha un diverbio a Taranto con dei giovani arriva il figlio in ' soccorso' e investe un ragazzo con l' auto

Una tranquilla giornata a Taranto si trasforma in un episodio di tensione quando un diverbio tra un padre e alcuni giovani degenera in violenza e un investimento in strada. L’intervento del figlio, coinvolto in una rissa, ha portato a denunce per minaccia e lesioni, mentre le autorità indagano ancora sulla dinamica dei fatti. Un caso che scuote la comunità e richiede chiarezza e giustizia.

Padre e figlio denunciati per minaccia e lesioni in una rissa a Viale del Tramonto. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Padre ha un diverbio a Taranto con dei giovani, arriva il figlio in 'soccorso' e investe un ragazzo con l'auto

In questa notizia si parla di: padre - figlio - diverbio - taranto

