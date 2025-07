Il maestro Angelo Musolino confermato Presidente di Conpait

L’assemblea nazionale di Conpait si è riunita a Roma, nel suggestivo scenario dell’Hotel Royal Santina, confermando all’unanimità il maestro Angelo Musolino come presidente per il prossimo mandato. Questa riconferma sottolinea la fiducia nel suo impegno e nella visione che hanno rafforzato l’associazione, consacrandola come punto di riferimento imprescindibile per tutto il comparto della pasticceria. Il futuro promette nuove sfide e opportunità sotto la sua guida esperta.

L’assemblea nazionale di Conpait (Confederazione Pasticceri Italiani), riunitasi a Roma nella suggestiva cornice dell’Hotel Royal Santina, ha riconfermato all’unanimità Angelo Musolino alla guida dell’associazione per il prossimo mandato. Una conferma che premia l’impegno e la visione con cui Musolino ha guidato Conpait negli ultimi anni, consolidando il ruolo dell’associazione come punto di riferimento per l’intero comparto della pasticceria italiana, sia a livello nazionale che internazionale. Durante l’incontro sono stati illustrati i risultati raggiunti, tra cui l’ampliamento delle attività formative, il rafforzamento delle relazioni istituzionali e l’avvio di importanti progetti per la valorizzazione dell’artigianalità made in Italy. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Il maestro Angelo Musolino confermato Presidente di Conpait

In questa notizia si parla di: musolino - conpait - angelo - maestro

Coppa del mondo del panettone, tappa reggina: scelti i sei maestri pasticceri finalisti; A TU PER TU con Angelo Musolino: il caso Massari, il futuro del bergamotto e la pasticceria inclusiva – VIDEO; Conpait e Sigep, i maestri pasticceri d’Italia annunciano importanti novità.

I pasticceri d’Italia guidati dal maestro Musolino protagonisti a CioccolaTò di Torino - la confederazione dei pasticceri d’Italia – a margine dell’evento partecipatissimo di ... Scrive ilmetropolitano.it

I pasticceri d’Italia guidati dal maestro Musolino protagonisti a CioccolaTò di Torino - la confederazione dei pasticceri d’Italia – a margine dell’evento ... Segnala gazzettadelsud.it