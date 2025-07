Teresa Cilia assolta Raffaella Mennoia l’aveva denunciata | cosa ha detto l’ex tronista

Teresa Cilia, ex tronista di Uomini e Donne, ha portato a termine una battaglia legale contro Raffaella Mennoia, vincendo nel tribunale dopo anni di tensioni e scontri pubblici. Sei anni fa, tra le due donne erano scoppiati dei dissidi che avevano alimentato discussioni sui social e nelle aule di tribunale. Ma cosa aveva scatenato questa denuncia e quale è stata la verità dietro le accuse? Scopriamolo insieme.

Teresa Cilia e le rivelazioni sulla denuncia di Raffaella Mennoia, ha vinto lei in tribunale. C'erano stati dei battibecchi tra Teresa Cilia e Raffaella Mennoia  sei anni fa e dopo essersi scontrate a lungo in tribunale l'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto la meglio. Storia Ig di Teresa Cilia (Scree Ig stories @ciliateresaofficial) Ma cosa era successo tra loro nel lontano 2019? Sui social la Cilia aveva duramente criticato l'autrice della trasmissione di Maria De Filippi accusandola di essere finta. Aveva anche detto che lei andava via quando vedeva qualcosa di marcio e non leccava il c**o a nessuno.