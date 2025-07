Mettono un GPS su un gabbiano e scoprono che fa l'autostop su un camion dei rifiuti per raggiungere la discarica

Una scoperta sorprendente rivela come un gabbiano, dotato di GPS, abbia trovato il modo di "fare autostop" su un camion dei rifiuti per raggiungere la discarica a centinaia di chilometri dalla costa di San Francisco. Questa strana abitudine mette in luce comportamenti sorprendenti e inesplorati del regno animale, dimostrando che anche gli uccelli più apparentemente semplici adattino strategie ingegnose per soddisfare i propri bisogni. Continua a leggere per scoprire questo affascinante fenomeno.

Una femmina di gabbiano dotata di GPS che nidifica al largo di San Francisco, in California, è stata sorpresa due volte a "fare l’autostop" su un camion dei rifiuti per raggiungere una discarica a circa 180 km dalla costa. Poi è tornata entrambe le volte indietro volando. 🔗 Leggi su Fanpage.it

