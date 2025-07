Fiumicino sempre più collegata alla Capitale | il piano interventi di Anas

Fiumicino si avvicina sempre di più a Roma grazie a un ambizioso progetto di Anas SpA, società del Gruppo FS Italiane. Con l’avvio della gara per la progettazione e i lavori di un nuovo ponte, il collegamento tra il cuore della Capitale e il suo aeroporto si rafforza, promuovendo crescita, mobilità e sviluppo. Questo intervento rappresenta un passo importante verso un futuro infrastrutturale più efficiente e connesso.

Fiumicino, 2 luglio 2025- Un nuovo ponte che permetterà ancor di più di avvicinare Fiumicino alla Capitale: Anas SpA (società del Gruppo FS Italiane) in qualità di soggetto attuatore e per conto del Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, Roberto Gualtieri, ha avviato la procedura di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori e dei servizi di monitoraggio geotecnico strutturale (in corso e post opera) e di bonifica di ordigni bellici, per la realizzazione del Ponte dei Congressi e della viabilità accessoria, la sistemazione delle banchine del Tevere e l’adeguamento del Ponte della Magliana. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it