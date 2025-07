Occhio alla pennichella pomeridiana è più pericolosa di quanto pensate

l'una, può nascondere rischi nascosti per la salute. La pennichella, se non gestita correttamente, potrebbe compromettere il sonno notturno e aumentare il rischio di problemi cardiovascolari. Per evitare sorprese sgradite, è importante conoscere i segnali e adottare abitudini equilibrate. Ecco cosa c’è da sapere per riscoprire il piacere di un riposo sano e rigenerante, senza rischi inutili.

C’è chi non rinuncia alla pennichella pomeridiana, convinto che faccia bene. Ma nuovi studi internazionali stanno mostrando un’altra faccia della medaglia. Un riposino ogni tanto può aiutare a ricaricare le energie, ma se diventa un’abitudine lunga, irregolare o troppo centrale nella giornata, potrebbe essere un segnale d’allarme. Soprattutto negli adulti e negli anziani, dormire regolarmente durante il giorno, specialmente tra mezzogiorno e metà pomeriggio, potrebbe indicare problemi di salute latenti e, nei casi più gravi, addirittura aumentare il rischio di morte. Un’ampia ricerca condotta nel Regno Unito, presentata al convegno sul sonno di Seattle, ha analizzato i dati di oltre 86. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Occhio alla pennichella pomeridiana, è più pericolosa di quanto pensate

