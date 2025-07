Il governo di Giorgia Meloni a caccia delle terre rare in Italia | dove e come le cercherà

Il governo di Giorgia Meloni accelera sulla ricerca di terre rare in Italia, risorse strategiche per la transizione energetica e tecnologica. Con ben quattordici progetti avviati dall’Ispra, il nostro Paese si prepara a scoprire nuove frontiere minerarie: dal rame al litio, dal titanio alla fluorite. Un passo decisivo verso l’autonomia nazionale e lo sviluppo sostenibile. Ma dove e come verranno individuate queste preziose riserve? Scopriamolo insieme.

Rame, litio, titanio. Ma anche fluorite, tungsteno e magnesio. Il governo di Giorgia Meloni è a caccia delle terre rare in Italia. A confermarlo è stata in queste ore una nota dell’Ispra. L’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale ha comunicato l’avvio di ben quattordici progetti di ricerca nell’ambito del Programma nazionale di esplorazione mineraria. Il governo di Giorgia Meloni a caccia delle terre rare in Italia: dove le cercherà (ANSA FOTO) – Notizie.com L’iniziativa è stata approvata dal Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite). La ricerca riguarderà dodici regioni, dal nord al sud, e sarà supervisionata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e dal Servizio geologico d’Italia di Ispra. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Il governo di Giorgia Meloni a caccia delle terre rare in Italia: dove e come le cercherÃ

In questa notizia si parla di: governo - giorgia - meloni - caccia

Giorgia Meloni critica le proposte del governo israeliano alla Camera - Giorgia Meloni esprime ferme critiche alle recenti proposte del governo israeliano durante un intervento alla Camera.

Giorgia Meloni ha annunciato un prossimo intervento del governo per abbassare l’Irpef al ceto medio. O per meglio dire ha ri-annunciato. È praticamente dall’inizio della legislatura infatti che dal governo di destra arrivano periodicamente promesse su un’immi Vai su Facebook

Governo esulta per riforma Legge maltrattamenti, ma intanto vuole condannare a morte milioni di animali! Non ci sono animali di serie A o serie B. @AlessGiuli @MiC_Italia approvi Legge per stop uso animali nei circhi e @GiorgiaMeloni rifiuti proposta @Lollo Vai su X

A caccia del record: Giorgia Meloni verso il governo più longevo della Repubblica, tra ironia e sfide politiche; Giorgia Meloni dichiara guerra agli animali selvatici; Il governo a caccia di voti carica i fucili.

A caccia del record: Giorgia Meloni verso il governo più longevo della Repubblica, tra ironia e sfide politiche - Con il Campo largo stordito dal referendum e Lega e Forza Italia senza alternative allo stare assieme, questo governo può davvero essere il primo a finire indenne una legislatura. Segnala panorama.it

Tutte le volte che il governo Meloni ha promesso di abbassare le tasse al ceto medio (e non lo ha fatto) - Giorgia Meloni ha annunciato un prossimo intervento del governo per abbassare l’Irpef al ceto medio. Da fanpage.it