Lecco l' assessore fa l' hater anonimo sui social Poi lascia la giunta

In un mondo digitale dove le parole hanno peso, Lecco si trova al centro di un episodio che ha catturato l’attenzione: l’assessore Alessandra Durante, nota per il suo impegno contro il cyberbullismo, ha risposto con insulti anonimi a una segnalazione sui social. Dopo un acceso confronto, le scuse e le dimissioni arrivano come un segnale forte: anche i leader devono mantenere il rispetto, perché la vera forza sta nel saper riconoscere e correggere gli errori.

