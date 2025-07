Sospesi tutti i treni tra Milano e Parigi | cosa succede all' alta velocità

A causa dei recenti maltempo, tutti i treni tra Milano e Parigi sono sospesi, mettendo in stand-by l’alta velocità tra le due città. Trenitalia e SNCF stanno lavorando intensamente per ripristinare la linea e riprendere i collegamenti. Nel frattempo, a Cogne, la strada regionale riaprirà in serata, offrendo una valida alternativa ai viaggiatori. Restate aggiornati per scoprire quando sarà possibile tornare a viaggiare senza intoppi.

Trenitalia e Sncf stanno lavorando al ripristino della linea dopo i danni del maltempo. A Cogne riapre la strada regionale in serata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sospesi tutti i treni tra Milano e Parigi: cosa succede all'alta velocità

