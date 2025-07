LIVE Sonego-Faria 6-3 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il piemontese vince il primo set

Segui in diretta il match tra Sonego e Faria a Wimbledon 2025: un'epica battaglia che tiene il pubblico col fiato sospeso. Il piemontese conquista il primo set con determinazione, ma la partita è ancora tutta da scrivere. Restate aggiornati per scoprire come evolverà questa sfida carica di emozioni e colpi spettacolari!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 ACE DI SONEGO! Nel momento migliore. 30-40 Sonego cancella la prima con il servizio. 15-40 Scambio bellissimo e alla fine Sonego sbaglia con il tocco di rovescio vicino a rete. Due palle break per Faria. 15-30 Faria cade a terra sul passante, Sonego si distrae e sbaglia una comodissima volĂ©e di dritto. 15-15 Faria lascia andare il braccio e trova l’incrocio delle righe con il dritto. 15-0 Comoda volĂ©e di Sonego. 0-1 Game a zero per Faria. 40-0 Lungo il dritto dell’azzurro. 30-0 Prima vincente di Faria. 15-0 Servizio e dritto del portoghese. Comincia il secondo set con Faria al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sonego-Faria 6-3 0-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il piemontese vince il primo set

