Caldo bollino rosso a Milano oggi e domani Cosa significa pericoli per la salute e come difendersi?

L'estate a Milano si presenta con un caldo record: il bollino rosso indica rischi elevati per la salute, con temperature che superano i 36°C e notti tropicali. Questa ondata di calore può causare disidratazione, colpi di calore e altre complicazioni. È fondamentale adottare misure di prevenzione, come idratarsi frequentemente, evitare le ore più calde e proteggersi dal sole. Ecco come difendersi efficacemente dai rischi legati al caldo intenso.

Milano, 1 luglio 2025 - Dopo una fine di giugno rovente, anche luglio si apre all'insegna dell'allerta caldo: bollino rosso a Milano con previsione di temperature massime oltre i 36 e Brescia dove si supereranno i 37, e in altre 15 città italiane, oggi e domani. A peggiorare la sofferenza è prevista una forte afa che aumenta la temperatura percepita. E neppure la notte porterà particolare sollievo con punte anche di 25 gradi. Intanto in Lombardia scatta la sospensione delle attività lavorative nella fascia oraria più critica, dalle 12:30 alle 16 in presenza di condizioni di rischio alto segnalate dal sistema Worklimate, con ordinanza del presidente della Regione, Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caldo, bollino rosso a Milano oggi e domani. Cosa significa, pericoli per la salute e come difendersi?

