Zaccheroni | Adriano non mi risponde al telefono l'ho ferito tanto Mi disse | non lo faccio più

L'eco di un passato calcistico ricco di emozioni e incomprensioni si fa strada nel cuore di chi ha vissuto quegli anni. Alberto Zaccheroni rivela un lato più intimo del rapporto con Adriano, il suo ex-giocatore. Un legame che, nonostante le parole dure e i silenzi, rimane sospeso tra rimpianto e affetto. La storia di un'amicizia interrotta, ma mai completamente dimenticata, che ci invita a riflettere sul valore dei rapporti umani oltre il campo. Continua a leggere.

Alberto Zaccheroni ha raccontato un aneddoto su Adriano che ha avuto in squadra da allenatore quando ha guidato l'Inter nella stagione 20032004: "Tutti gli anni provo a chiamarlo, soprattutto quando compie gli anni, ma non mi risponde. L'ho proprio ferito, l'ho ferito tanto".

"Per fortuna che aveva Adriano, però me la gestivo io. Me la gestivo io, ed è vero che ancora oggi non mi risponde. Non mi risponde perché io lo mandai a...

