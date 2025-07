Sallusti asfalta Conte | Hai fatto più danni della guerra in Ucraina

In un sorprendente colpo di scena, Sallusti critica aspramente Conte, accusandolo di aver contribuito a diffondere danni e divisioni sulla guerra in Ucraina. Tuttavia, il direttore de Il Giornale interviene smentendo l'ex premier, smascherando le narrazioni fuorvianti e sottolineando l'importanza di un'informazione equilibrata. La battaglia delle idee si infiamma: chi ha davvero ragione?

Il direttore de Il Giornale ha smentito l'ex presidente del Consiglio sulla narrazione portata avanti contro il riarmo a fili propagandisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Sallusti asfalta Conte: "Hai fatto più danni della guerra in Ucraina"

