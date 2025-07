Netanyahu per la terza volta da Trump

Il premier Netanyahu si prepara per il suo terzo incontro con Trump, segnando un momento cruciale nelle relazioni israelo-americane. Mentre si avvicina la visita negli Stati Uniti, le tensioni in Medio Oriente e le questioni di sicurezza globale sono al centro del dialogo. Con ancora alcuni dettagli da definire su accordi commerciali e alleanze strategiche, l’attesa è alta: questo vertice potrebbe infatti influenzare significativamente gli sviluppi futuri nella regione.

12.26 Dopo aver confermato il viaggio negli Usa la prossima settimana, per incontrare il presidente Trump, il premier israeliano ha detto che restano ancora alcune cose da completare, per raggiungere un "accordo commerciale". E' il terzo incontro dall'insediamento di Trump; sul tavolo la situazione a Gaza e l'Iran, dopo i 12 giorni di ostilitĂ con Israele e il cessate il fuoco annunciato proprio da Trump. GiĂ a Washington il ministro israeliano degli Affari strategici, Dermer. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

