Pendolari Circumvesuviana scrivono a Eav | Serve un programma condiviso

I pendolari della Circumvesuviana, quotidianamente alle prese con ritardi e disagi, si uniscono in una richiesta fondamentale: un programma condiviso delle corse a partire dal 15 settembre. Con una lettera indirizzata all’Eav, i comitati chiedono trasparenza e pianificazione efficace per migliorare la qualità del servizio. È arrivato il momento di ascoltare le loro voci e garantire un trasporto pubblico affidabile per tutti i viaggiatori vesuviani.

NAPOLI, 1 LUGLIO – I comitati dei pendolari vesuviani chiedono all'Ente Autonomo Volturno un programma condiviso delle corse della Circumvesuviana, da avviare a partire dal prossimo 15 settembre. La proposta è contenuta in una lettera indirizzata oggi al presidente dell'Eav, Umberto De Gregorio, e firmata da Enzo Ciniglio ("No al taglio dei treni della Circumvesuviana"), Salvatore Ferraro ("Circumvesuviana-Eav"), Marcello Fabbrocini (Comitato civico Cifariello di Ottaviano) e Salvatore Alaia (Comitato civico E(v)itiamolo). Obiettivo dei comitati è ottenere un nuovo programma di esercizio che risponda alle esigenze dei pendolari e che punti a raggiungere il livello minimo di 267 corse giornaliere, già garantito nel biennio 20122013, nonostante un parco mezzi ridotto.

