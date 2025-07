Stasi non vuole giustizia per nostra figlia I genitori di Chiara Poggi al contrattacco

Dopo diciotto anni di dolore e incertezza, i genitori di Chiara Poggi si trovano di nuovo sull'orlo del baratro, con la riapertura dell’indagine che riaccende le speranze ma anche le ferite ancora aperte. La loro lotta per la verità diventa un simbolo di speranza e determinazione, nel tentativo di ottenere giustizia per la loro amata figlia. La loro storia ci ricorda quanto il passato possa tornare a tormentare anche dopo tanti anni.

Quando ti muore una figlia il passato ti perseguita. Diciott'anni dopo, i genitori di Chiara Poggi - la ragazza uccisa nella sua casa a Garlasco il 13 agosto 2007 - sono ripiombati nell'incubo a seguito della riapertura dell'indagine da parte della Procura di Pavia. "Da marzo siamo stati catapultati in una situazione perfino peggiore di quella di 18 anni fa": sono le parole di una mamma vicina allo sfinimento emotivo. Rita Preda e Giuseppe Poggi si sono confessati a Selvaggia Lucarelli, in un'intervista uscita su Il Fatto Quotidiano. E nel farlo hanno puntato il dito contro l'ipocrisia dell'unico condannato fino a questo momento per l'omicidio della loro primogenita, il fidanzato dell'epoca Alberto Stasi. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “Stasi non vuole giustizia per nostra figlia”. I genitori di Chiara Poggi al contrattacco

In questa notizia si parla di: poggi - figlia - genitori - chiara

I genitori di Chiara Poggi: «Andrea Sempio non c’entra: non ci stupisce che ci fosse il suo Dna. Chi ha ucciso nostra figlia è Alberto Stasi» - Rita Preda e Giuseppe Poggi, genitori di Chiara Poggi, ribadiscono la loro convinzione che Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara, sia il colpevole dell'omicidio.

