Giugliano D’Alterio a lavoro per trovare quadra su giunta Fato | Non si faccia tirare per la giacca

A tre settimane dalla vittoria alle urne, Giugliano d’Alterio si trova ancora senza una giunta ufficiale, mettendo a dura prova l’agenda del nuovo sindaco, Diego D’Alterio. La sfida principale è trovare un equilibrio tra le diverse forze politiche, evitando che si lasci tirare per la giacca da pressioni esterne. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva: il futuro amministrativo della città dipende dalla capacità di D’Alterio di mettere insieme i pezzi.

Sono trascorse tre settimane dalla proclamazione del nuovo sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio. Ma ancora non c’è la squadra di governo. E’ sicuramente questa una delle prime grane che il primo cittadino deve risolvere a stretto giro. D’Alterio si sarebbe dato questa settimana come termine ultimo. Giugliano, D’Alterio a lavoro per trovare quadra su giunta. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it