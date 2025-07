Italia | economista OMC e’ chiave per risolvere tensioni commerciali globali

In un contesto di elevate tensioni commerciali globali, l’Italia sottolinea l'importanza dell'Organizzazione mondiale del commercio come chiave per la stabilità economica mondiale. Un esperto italiano evidenzia come la cooperazione multilaterale possa offrire soluzioni efficaci alle dispute tarifarie, innescate dagli Stati Uniti e altri attori. La collaborazione internazionale si rivela fondamentale per garantire un equilibrio nel commercio globale e prevenire crisi future. Per approfondire, visitate il video completo.

Le tensioni tariffarie globali innescate dagli Stati Uniti dovrebbero essere affrontate attraverso la piattaforma multilaterale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), ha dichiarato un esperto italiano di economia.

