Nuova tassa sui ricercatori in Italia | colpiti ancora una volta giovani laureati

L’Italia torna a colpire i giovani ricercatori con una nuova tassa sulle borse di studio post laurea, eliminando l’esenzione Irpef fino ad ora garantita. Dal 7 giugno 2025, il decreto Pnrr-scuola introduce nuove figure contrattuali, come incarichi di ricerca e post doc, mantenendo l’esenzione fiscale solo per alcune. Una scelta che rischia di compromettere il futuro della ricerca nel Paese, lasciando i talenti italiani in balia di ostacoli economici.

