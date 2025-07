Sinner-Nardi oggi a Wimbledon 2025 | orario pronostico e dove vederla

Oggi a Wimbledon 2025, il debutto di Jannik Sinner promette emozioni imperdibili, con il derby tutto italiano contro Luca Nardi. Questa sfida, senza precedenti tra i due, rappresenta un momento speciale per il tennis azzurro. Alle 14 ora italiana, sul campo n.1, si accendono le speranze e le aspettative degli appassionati. Scopriamo insieme orario, pronostico e dove seguire questa avvincente partita.

A Wimbledon 2025 oggi, martedì 1 luglio, è il giorno dell’esordio di Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo è atteso dal derby del primo turno contro l’altro azzurro Luca Nardi, numero 95 del ranking Atp. Il derby italiano apre il programma sul campo n.1 alle 14 ora italiana ( LEGGI IL PROGRAMMA DI OGGI E DOVE VEDERLO IN TV ). I precedenti. Non ci sono precedenti tra i due giocatori. È la nona volta che due italiani si affrontano in un match di singolare maschile a Wimbledon, la quarta negli ultimi tre anni. È la 26a sfida tutta italiana in un torneo del Grande Slam nell’Era Open – e la terza di questa stagione, dopo la vittoria di Musetti su Matteo Arnaldi al primo turno degli Australian Open e quella di Flavio Cobolli sullo stesso Arnaldi al secondo turno del Roland Garros. 🔗 Leggi su Lapresse.it