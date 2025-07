Rinnovo Carmelo Orlando | il comunicato

Il GG Team Wear Benevento 5 sceglie di rinnovare con il dott. Carmelo Orlando, confermando la sua preziosa presenza anche nella prossima stagione. Con entusiasmo e gratitudine, Orlando si prepara a continuare il suo percorso, determinato a contribuire al sogno promozione. La sua esperienza e passione rappresentano un valore aggiunto per la squadra, che mira a tornare presto in Serie A. L'articolo...

Tempo di lettura: < 1 minuto Il GG Team Wear Benevento 5 comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo del dott. Carmelo Orlando: sarà lui il fisioterapista anche nella prossima stagione. “Sono davvero felice di proseguire la mia avventura a Benevento, ringrazio la società e mister Scarpitti per la fiducia che spero di ripagare sul campo – dice Orlando.- Veniamo da un anno dura ma daremo tutto per tornare subito in serie A”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it