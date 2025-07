Thiago Silva | Allegri ci ha aiutato a vincere contro l’Inter

Thiago Silva, protagonista della recente vittoria del Fluminense sull'Inter, ha svelato un retroscena interessante che coinvolge l'ex tecnico del Milan, Max Allegri. In un’intervista a Mediaset, il difensore brasiliano ha rivelato come le parole di Allegri abbiano influito sulla strategia della squadra, contribuendo al successo per 2-0 contro i nerazzurri. Scopriamo come il supporto e i consigli di Allegri abbiano fatto la differenza in questa sfida decisiva.

Dopo la vittoria del Fluminense 2-0 contro l’Inter, Thiago Silva è stato intercettato dai microfoni di Mediaset per parlare del successo della sua squadra. . Il difensore brasiliano ex Milan ha svelato un retroscena riguardo il tecnico Max Allegri: «In settimana ho chiamato Allegri e ho chiesto qualche informazione e qualche consiglio sull’Inter. Ci ha parlato molto bene di questa squadra, ci ha dato delle informazioni che sono riuscito a passare ai miei compagni. Mi sento di dire che Allegri ci ha aiutato un po’. Se ho parlato della sua nuova avventura? Non ci siamo riusciti perchĂ© avevamo poco tempo, ma ho detto a lui e Ibra che verrò a trovarli a gennaio a Milano. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Thiago Silva: «Allegri ci ha aiutato a vincere contro l’Inter»

In questa notizia si parla di: allegri - inter - thiago - silva

Inter, sfuma un possibile sostituto di Inzaghi: Allegri vicino al Milan - In questo scenario di mercato, il possibile ritorno di Allegri sulla panchina del Milan sta catturando l’attenzione degli appassionati, mentre circolano voci di un interesse anche dell’Inter nei suoi confronti.

Le parole di #ThiagoSilva ai microfoni di @DAZN_IT dopo #InterFluminense: il legame con il #Milan, il messaggio agli ex tifosi e il retroscena su #Allegri Vai su X

La rivelazione di Thiago Silva al fischio finale di Inter-Fluminense: «Sono molto amico di Allegri, lui mi ha parlato molto bene dell’Inter perché la rispetta molto. Mi ha passato buone informazioni». Del Milan i due non hanno parlato, però «gli ho detto che a gen Vai su Facebook

Thiago Silva (ex Milan): «Allegri ha aiutato la Fluminense a battere l'Inter, gli ho chiesto qualche consiglio»; Thiago Silva e l’aria di derby: “Ho chiesto qualche dritta ad Allegri”; Thiago Silva sente Allegri ed elimina l'Inter, tifosi del Milan impazziti: L'ho fatto per loro. Foto.

Inter battuta da... Allegri, il retroscena di Thiago Silva: "L'ho chiamato, mi ha passato buone informazioni" - Inter eliminata dal Mondiale per Club per mano del Fluminense dell'eterno Thiago Silva, che prima della partita ha raccolto i consigli di Allegri: retroscena. Come scrive sport.virgilio.it

Thiago Silva: «Allegri ci ha aiutato a vincere contro l’Inter» - 0 contro l’Inter, Thiago Silva è stato intercettato dai microfoni di Mediaset per parlare del successo della sua squadra. ilnapolista.it scrive