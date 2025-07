Bergamo in via San Lazzaro apre la nuova sede dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli

Bergamo si prepara a una nuova era: con la consegna delle chiavi di via San Lazzaro, l’ex sede dei Servizi sociali si trasforma nella moderna base operativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un passo importante, sancito nel giugno 2025 con un investimento di 3 milioni di euro, che rafforza il ruolo della città come crocevia di efficienza e innovazione. Dopo questa firma storica, il futuro si prospetta ricco di opportunità e sviluppo.

Bergamo. Con la consegna ufficiale delle chiavi dell'immobile di via San Lazzaro, l'ex sede dei Servizi sociali del Comune di Bergamo diventerà la nuova sede operativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Un significativo passaggio sancito il 19 giugno 2025 con la firma del rogito notarile, attraverso cui le Agenzie delle Dogane e del Demanio hanno perfezionato l'acquisto dell'edificio comunale per un importo pari a 3 milioni di euro. Dopo alcuni interventi di manutenzione programmati nei prossimi mesi, si prevede che i nuovi uffici saranno operativi entro la fine del prossimo anno. L'immobile, che è parte integrante del Borgo antico di San Leonardo, si trova vicino al complesso immobiliare del "Triangolo".

