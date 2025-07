Il messaggio antico e futurista di Papa Leone XIV tra Fede e Intelligenza artificiale su Intervento nella società

riflessioni etiche e spirituali generate dall’avanzare dell’intelligenza artificiale, cercando un equilibrio tra fede e innovazione. La sua elezione rappresenta un ponte tra passato e futuro, invitandoci a riflettere sul ruolo dell’uomo in un mondo sempre più automatizzato. In un’epoca di cambiamenti radicali, il suo messaggio antico e futurista ci guida verso una comprensione più profonda della nostra umanità.

"Con l'avvento dell'intelligenza artificiale si apre una nuova fase della storia umana, paragonabile per impatto alla prima rivoluzione industriale. In questo contesto, l'elezione di Papa Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome Leone XIV, assume un significato profondo. Il riferimento diretto a Leone XIII non è solo simbolico: come il Papa della Rerum Novarum affrontò le questioni sociali del suo tempo, Leone XIV intende rispondere alle sfide dell'era digitale, riaffermando la centralità della persona, del lavoro e della dignità umana": si apre con una profonda analisi del senatore Riccardo Pedrizzi, sulla "rivoluzione" del messaggio del nuovo Pontefice, il nuovo numero della rivista trimestrale "Intervento nella società", con diversi scritti dedicati a Leone XIV.

