Donald Trump lancia il suo profumo ‘Victory 45-47’

Donald Trump sorprende ancora, questa volta con il lancio della sua linea di profumi ‘Victory 45-47’. Fragrance che incarna vittoria, forza e successo, pensata sia per uomini che per donne. Una vera e propria dichiarazione di potere, racchiusa in un flacone. Acquistate una bottiglia per voi e non… lasciatevi conquistare dalla firma di un’icona globale.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha lanciato la sua linea di profumi ‘Victory 45-47’. “Sono arrivate le fragranze Trump. Si chiamano ‘Victory 45-47’ perché sono sinonimo di vittoria, forza e successo, sia per gli uomini che per le donne”, ha scritto il tycoon in un post promozionale su Truth. I numeri 45 e 47 si riferiscono al fatto che Trump è stato il 45esimo presidente Usa e ora è il 47esimo. “Acquistate una bottiglia per voi e non dimenticate di regalarne una ai vostri cari. Godetevela, divertitevi e continuate a vincere!”, ha aggiunto. Il presidente ha anche allegato il link del sito per l’acquisto, invitando a visitarlo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Donald Trump lancia il suo profumo ‘Victory 45-47’

Scopri "Victory 45?47", il nuovo profumo firmato Donald Trump, lanciato il 1° luglio 2025.

