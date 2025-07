Donna in giro a Venezia con 300mila euro di cocaina nella borsa il controllo di routine e l' arresto

Una donna straniera, in visita a Venezia, è stata fermata durante un normale controllo di polizia: al suo fianco, ben nascosti, 300mila euro di cocaina. Un episodio che ha scosso la serenità della città e ricordato quanto il traffico di droga sia un problema globale. La vicenda mette in luce l’importanza di vigili e controlli costanti per tutelare la sicurezza di tutti.

