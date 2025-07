L' EU vuole prolungare l' esenzione ai pedaggi per i veicoli pesanti elettrici

L'Unione Europea si impegna a sostenere la rivoluzione verde, proponendo di prolungare l’esenzione dai pedaggi per i veicoli pesanti elettrici. Un passo strategico volto a incentivare il passaggio a un trasporto merci più sostenibile, riducendo emissioni e promuovendo l’innovazione nel settore. Questa iniziativa rappresenta un segnale forte verso un futuro più ecologico e smart, in cui la mobilità sostenibile diventa la norma. Leggi tutto.

