La casa sicura Luciana Marzella | Vi mostro i pericoli nascosti nelle stanze e come evitarli

Scopri i segreti per trasformare la tua casa in un rifugio sicuro con "La casa sicura" della dottoressa Luciana Marzella. Con competenza e passione, l’esperta ci guida attraverso ogni stanza, rivelando i rischi nascosti e offrendoci preziosi consigli per prevenire incidenti domestici. Non lasciare che piccole insidie compromettano la tranquillità della tua famiglia: è il momento di conoscere e agire.

La dottoressa Luciana Marzella, chirurgo della mano ed esperta in traumatologia, ha pubblicato per Sperling&Kupfer, La casa sicura, un libro che ci spiega stanza per stanza le insidie presenti nelle nostre abitazioni e le accortezze per evitare i pericoli riducendo gli incidenti domestico. In effetti, la casa può sembrare il luogo più sicuro al mondo, ma nasconde pericoli che spesso sottovalutiamo: una sedia usata come scala, un tappeto scivoloso, un fornello lasciato acceso, un detersivo a portata di bambino. La dottoressa Marzella, una delle massime esperte in traumatologia, con anni di esperienza in pronto soccorso, ci accompagna in un percorso stanza per stanza, balconi e terrazze comprese, offrendo consigli semplici ma qualificati per evitare i rischi, oltre a suggerimenti di primo soccorso basati su episodi reali molto frequenti.

Incidenti domestici, «ogni anno sono circa 4 milioni». Dai coltelli ai rapporti sessuali: tutti i pericoli in casa e cosa fare in caso di infortunio - La casa, spesso considerata il rifugio più sicuro, nasconde insidie cui non sempre si presta attenzione.

