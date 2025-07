Bologna la nuova maglia con la coccarda della Coppa Italia

si riflette nella nuova maglia del Bologna FC 1909, un simbolo di vittoria e orgoglio. La coccarda tricolore, prestigioso distintivo della squadra campione in carica, arricchisce il look del kit, rendendo omaggio alla storia e alla passione che uniscono la città, i tifosi e la maglia rossoblù. Un’edizione speciale che celebra un legame indissolubile e una stagione da ricordare.

Il nuovo Home kit per la stagione 202526 del Bologna FC 1909, firmato per il venticinquesimo anno consecutivo da Macron, simboleggia il legame profondo tra la squadra, il suo partner tecnico, la città e i tifosi, in un anno molto speciale nel quale i rossoblù sfoggeranno sul petto con orgoglio, accanto al logo del Club e al Macron Hero, la coccarda tricolore riservata alla squadra campione in carica della Coppa Italia. Questo legame viscerale tra i tifosi e la maglia è stato rappresentato all’interno del video di lancio, prodotto da Macron Media House, utilizzando la metafora del filo che, oltre ad essere un simbolo perfetto della connessione tra diverse generazioni di fans, è anche la principale novità dal punto di vista grafico, all’interno di un kit che incarna l’identità e la tradizione del Bologna FC 1909 tramite le quattro bande verticali rosse e blu. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, la nuova maglia con la coccarda della Coppa Italia

In questa notizia si parla di: bologna - maglia - coccarda - coppa

Ivan Zazzaroni con la maglia del Bologna in finale: “L’ho chiesto a Mourinho. Vi dico la risposta” - Ivan Zazzaroni celebra il trionfo del Bologna in Coppa Italia indossando la maglia della sua squadra del cuore.

Uscita ufficialmente la nuova divisa del Bologna 2025/26, con la coccarda della Coppa Italia Vai su X

Il Bologna ha messo in vendita il biglietto "celebrativo" al costo di 20€. A me sembra una follia e una porcata atomica. 20 bombe per il classico biglietto di carta lucida. Potevano spedirlo gratuitamente a casa a tutti i bolognesi presenti a Roma Vai su Facebook

Bologna, il video della nuova prima maglia con la coccarda della Coppa Italia; Bologna, la nuova maglia con la coccarda della Coppa Italia; Calcio, Serie A: presentata la nuova maglia del Bologna.

Nuove maglie del Bologna: svelata la divisa casalinga per la stagione 2025/26 - Prosegue la collaborazione con Macron, ecco la nuova maglia Home per la prossima stagione con la coccarda tricolore per la vittoria della Coppa Italia ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Calcio, Serie A: presentata la nuova maglia del Bologna - Un kit che simboleggia il legame profondo tra la squadra, il suo partner tecnico, la città e i tifosi, in un anno molto speciale nel quale i rossoblù sfoggeranno sul petto con orgoglio, accanto al ... Riporta tg24.sky.it