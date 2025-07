Temptation Island esplode la polemica sulle coppie prima del debutto | l’indiscrezione

Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island 2025, il reality più atteso dell’estate italiana. Tra anticipazioni, polemiche e rumors, il fermento cresce: le coppie sono pronte a sfidarsi sotto gli occhi del pubblico, mentre il cast e la produzione si preparano a sorprendere ancora una volta. Con Filippo Bisciglia pronto a guidarci tra tradimenti e verità nascoste, l’attesa per questa nuova edizione si fa sempre più palpabile. E allora, cosa ci riserverà questa stagione ricca di colpi di scena?

News Tv. Manca pochissimo all'inizio di Temptation Island 2025, il programma estivo più atteso dal pubblico italiano. La prima puntata andrà in onda giovedì 3 luglio, con la conduzione ormai iconica di Filippo Bisciglia. E come ogni anno, tra novità e ritorni, non mancano polemiche, indiscrezioni e possibili scoop. Dalle accuse di coppie "fake" a un cambio di location inaspettato, passando per rivelazioni clamorose e colpi di scena già annunciati, lo show promette scintille. Ecco tutto ciò che c'è da sapere prima del debutto. Leggi anche: Rai, il ritorno di Barbara D'Urso in Tv in bilico: spunta un nuovo retroscena Bisciglia anticipa: "Mai visto nulla del genere".

