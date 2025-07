In Canada ci sono le rocce più antiche del mondo | hanno 4,16 miliardi di anni

Nel cuore del Canada, un incredibile segreto geologico è stato svelato: le rocce più antiche del pianeta, risalenti a ben 4,16 miliardi di anni fa, offrono uno sguardo prezioso sulle origini della Terra. Questa scoperta rivoluzionaria, pubblicata sulla rivista Science, ci permette di esplorare un passato remoto e di comprendere meglio la nostra storia planetaria. La ricerca di queste meraviglie geologiche continua ad affascinare e a sorprendere il mondo intero.

Roma, 1 luglio 2025 – Il Canada custodisce anche un tesoro geologico di valore inestimabile: le rocce più antiche del pianeta. A confermarlo è uno studio pubblicato sulla rivista Science, che ha individuato nella cintura di roccia verde di Nuvvuagittuq, nella provincia canadese del Quebec, i più antichi reperti terrestri mai analizzati: 4,16 miliardi di anni. Ecco quello che ha scoperto Jonathan O’Neil, professore associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente dell’Università di Ottawa insieme al suo team. La scoperta delle rocce e il metodo di datazione. Queste rocce, risalenti all’Eone Hadeano, la prima epoca della storia geologica terrestre, raccontano di un’epoca in cui la Terra era ancora in formazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - In Canada ci sono le rocce più antiche del mondo: hanno 4,16 miliardi di anni

