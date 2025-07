Lancia Ypsilon HF e HF Line | svelate le versioni più sportive

Lancia Ypsilon HF e HF Line fanno il loro grande ritorno, svelando le versioni più sportive e agguerrite di sempre. Con un volto rinnovato e prestazioni sorprendenti, queste vetture segnano il ritorno del prestigioso marchio HF nel mondo delle competizioni e delle strade italiane. Un mix di tradizione e innovazione, per chi cerca stile, potenza e sostenibilità in un unico pacchetto. La sfida è aperta: pronto a scoprire cosa può fare la nuova Ypsilon?

Il ritorno alle competizioni di Lancia sottolineato dal ritorno su strada del brand HF, sulla versione elettrica da 280 Cv e sulla mild-hybrid da 110 Cv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lancia Ypsilon HF e HF Line: svelate le versioni più sportive

In questa notizia si parla di: lancia - ypsilon - line - svelate

Lancia Ypsilon HF elettrica arriverà in estate: 280 CV e da 0 a 100 kmh in 5,6 secondi - La nuova Ypsilon HF Elettrica arriverà questa estate, con 280 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in 56 secondi.

(Adnkronos) - La pista di Balocco ha ospitato il debutto della doppia anima sportiva della Lancia Ypsilon: la nuova HF da 280 CV totalmente elettrica e la Ypsilon HF Line ibrida da 110 CV. Entrambe rinnovano la tradizione Lancia con il logo HF reinterpretato Vai su Facebook

Lancia Ypsilon HF e HF Line: svelate le versioni più sportive; Lancia Ypsilon HF e HF Line, come sono e come vanno le versioni più sportive della gamma; Lancia ed Eberhard & Co. svelano Lancia HF L’orologio da collezione celebrativo dell’heritage sportivo Lancia.

Lancia Ypsilon HF e HF Line: svelate le versioni più sportive - Il ritorno alle competizioni di Lancia sottolineato dal ritorno su strada del brand HF, sulla versione elettrica da 280 Cv e sulla mild- Lo riporta gazzetta.it

Lancia Ypsilon HF e HF Line, come sono e come vanno le versioni più sportive della gamma - Abbiamo provato la versione HF di Ypsilon che porta in dote 280 CV e performance derivate dal motorsport. Da ilsole24ore.com