Parità di genere | un futuro ancora lontano secondo il Global Gender Gap Report 2025

Il rapporto Global Gender Gap 2025 dipinge un quadro preoccupante: l’Italia si colloca tra le nazioni con maggiori ostacoli verso la parità di genere, lasciando intravedere un cammino ancora lungo e difficile. Nonostante i progressi, le sfide sono molte e il progresso appare lento. È giunto il momento di riflettere e agire per cambiare rotta. Per scoprire come possiamo contribuire a un futuro più equo, leggi tutto su Donne Magazine.

Il Global Gender Gap Report 2025 rivela un futuro incerto per la parità di genere, con l'Italia in posizioni basse e sfide da affrontare. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it © Donnemagazine.it - Parità di genere: un futuro ancora lontano secondo il Global Gender Gap Report 2025

In questa notizia si parla di: parità - genere - global - gender

Un evento per la salute e la parità di genere a Milano - Milano ospita il Festival del Ciclo Mestruale, un evento dedicato alla salute e alla parità di genere.

Il nuovo Global Gender Gap Report ci restituisce una verità che conosciamo bene: la parità di genere è ancora lontana, anche in Italia. Siamo all’85° posto su 148 Paesi, un leggero miglioramento rispetto al 2024, ma con margini enormi di miglioramento, sopr Vai su Facebook

Global Gender Gap Report 2025: mancano 123 anni alla parità; Global Gender Gap, ancora 123 anni per raggiungere la parità di genere; Global Gender Gap Report 2025.