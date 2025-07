Kamaldeen Sulemana | chi è il nuovo acquisto dell’Atalanta da 17 milioni A Bergamo arriva il giocatore più veloce del Mondiale il Re dei dribbling

Kamaldeen Sulemana, il nuovo acquisto dell’Atalanta, arriva da Southampton per 17 milioni di euro. Il giocatore ghanese, riconosciuto come il più veloce del Mondiale e il re dei dribbling, rappresenta una scommessa importante per la squadra bergamasca. Con il suo talento esplosivo e la velocità impressionante, Sulemana promette di rivoluzionare l’attacco dell’Atalanta. Ma chi è davvero questo giovane talento e cosa ci aspettiamo dal suo debutto? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo arrivo in casa Atalanta, con l'acquisto di Kamaldeen Sulemana dal Southampton La prima pedina per la nuova Atalanta di Ivan Juric ha un nome e un cognome: Kamaldeen Sulemana. L'attaccante ghanese, arrivato a Bergamo per una cifra complessiva di 17 milioni di euro più bonus, rappresenta una scommessa

Atalanta, chi è Kamaldeen Sulemana: Juric lo conosce bene - L’Atalanta, con Ivan Juric in panchina, si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successo, puntando a rinforzare ogni reparto.

Kamaldeen Sulemana si appresta a diventare il primo acquisto dell’Atalanta dell’era Ivan Juric. In attesa della firma, è iniziata nel pomeriggio di lunedì 30 giugno con le visite mediche la prima (mezza) giornata nerazzurra dell’esterno offensivo ghanese. Il Vai su Facebook

Translate postL’esterno sinistro di Zogno ceduto per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Confermato l’acquisto dell’attaccante Kamaldeen Sulemana dal Southampton per una cifra sui 17 milioni più bonus. Vai su X

Sulemana, primo assaggio di Atalanta: visite mediche a Bergamo - acquisto dell’Atalanta è stato sottoposto lunedì 30 giugno all’Habilita Sport Medicine di Bergamo, ... Secondo ecodibergamo.it

Atalanta, affari fatti. Sulemana al giro visite. Ahanor al rush finale - E oggi è attesa la fumata bianca per il diciassettenne terzino sinistro del Genoa. Si legge su msn.com