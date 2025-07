Tragico incidente nella notte | una moto si scontra con un’autovettura Muore Stefano Mosconi Aveva 34 anni L’incidente lungo Via dei Pratoni del Vivaro a Velletri

Una notte drammatica a Velletri: Stefano Mosconi, 34 anni, perde la vita in un tragico scontro tra moto e auto lungo via dei Pratoni del Vivaro. L'incidente, avvenuto nelle prime ore del 1° luglio, ha sconvolto l'intera comunità . Le cause sono ancora oggetto di indagine, ma il dolore per questa perdita rimarrà nel cuore di tutti. Rimani aggiornato su questa tragedia e molto altro, abbonandoti a DayItalianews.

Un tragico scontro quello di questa notte che ha portato alla morte Stefano Mosconi, un uomo di 34 anni. L'incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina del 1° luglio, sulla via dei Pratoni del Vivaro, a Velletri, quando la moto che stava conducendo, una Honda Cbr, si è scontrata con una Ford Fiesta guidata da un giovane di 21 anni. La dinamica dell'incidente. Secondo le prime ricostruzioni, il motociclista avrebbe invaso la corsia opposta, dove ha incontrato l'auto, che procedeva verso via Tuscolana. Il violento impatto ha fatto finire entrambi i mezzi nella boscaglia, e Stefano Mosconi è stato sbalzato dal suo veicolo, morendo sul colpo.

