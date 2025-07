Paolini-Sevastova | highlights Wta Wimbledon

Dopo un inizio difficile, Jasmine Paolini ha dimostrato carattere e determinazione nel suo primo turno a Wimbledon, superando una combattiva Anastasija Sevastova in tre set appassionanti. La sfida è stata ricca di emozioni, con l’azzurra che ha risalito la china e ha conquistato la vittoria. Scopri gli highlights di questa intensa partita e rivivi i momenti più emozionanti di un match che ha messo in luce il suo spirito competitivo.

Al primo turno di Wimbledon, Jasmine Paolini ha faticato più del previsto contro una ritrovata Anastasija Sevastova: dopo un primo set da dimenticare, l’azzurra ha lottato punto su punto ribaltando la situazione e vincendo di 2-6 6-3 6-2: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolini-Sevastova: highlights Wta Wimbledon

