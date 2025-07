Ambulatorio di Prossimità confermate le visite del venerdì

Buone notizie per la comunità di Grottaminarda: anche a luglio, l’Ambulatorio di Prossimità offre visite mediche specialistiche gratuite ogni venerdì presso il Polo Sanitario. Un’iniziativa fondamentale promossa dall’ASL e dal Comune, pensata per sostenere chi si trova in difficoltà economica o fragilità sociale. Continua così il nostro impegno per garantire cure accessibili a tutti, perché la salute non può aspettare.

Anche per il mese di luglio prosegue il servizio di visite mediche specialistiche gratuite nell'ambito dell'Ambulatorio di Prossimità, attivo presso il Polo Sanitario di Grottaminarda. Un'importante iniziativa promossa dall'ASL, in collaborazione con il Comune di Grottaminarda, rivolta a persone in difficoltà economica o in condizione di fragilità sociale. Le visite si terranno ogni venerdì, secondo il seguente calendario: Venerdì 4 luglio Visita Urologica Dott. Pasquale Grella Orario: 15:00 – 17:00. Venerdì 11 luglio Visita Fisiatrica-Reumatologica Dott. Marcantonio Spera Orario: 15:00 – 17:00.

