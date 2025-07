Calhanoglu durissimo | Amo l’Inter parole di Lautaro divisive Ma il vero leader è chi…

Hakan Calhanoglu si fa sentire con una lettera che scuote l’ambiente nerazzurro, esprimendo il suo amore incondizionato per l’Inter e mettendo in discussione le parole di Lautaro Martinez. La sua presa di posizione diventa un punto di rottura e riflette un’altra faccia della squadra. Ma il vero leader della banda nerazzurra, secondo Calhanoglu, chi è davvero? La risposta potrebbe sorprendere tutti.

