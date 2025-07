La nuova ossessione k-beauty è la capsule cream rosa che ti coccola la pelle del viso e del collo

piccola rivoluzione nel mondo della skincare: una crema che unisce innovazione e coccole, grazie alla sua texture jelly rosa ricca di attivi idratanti. La nuova capsule cream di I’M SORRY FOR MY SKIN, chiamata Age Capture, sta conquistando il pubblico per la sua capacità di contrastare i segni del tempo e donare luminosità . Perché è diventata così virale? Si tratta di una vera e propria #ossessioneKBeauty che non puoi lasciarti sfuggire!

Jelly, rosa e ripiena di attivi idratanti: da dove poteva venire se non dalla skincare coreana? Da anni un punto di riferimento grazie a prodotti innovativi ed efficaci, I'M SORRY FOR MY SKIN ha droppato una nuova crema davvero particolare. Si chiama Age Capture ed è formulata per contrastare i segni del tempo e mantenere la pelle del viso e del collo luminosa, tonica e profondamente idratata. Perché è diventata così virale? Si tratta di una crema gel dalla texture leggera e fresca, che si assorbe rapidamente senza lasciare residui grassi. Progettata specificamente per la cura della pelle secca, questa crema è arricchita con ingredienti mirati per l'anti-invecchiamento, in particolare con acido ialuronico, noto per la sua capacità di trattenere l'acqua e mantenere la pelle elastica e rimpolpata.

La crema coreana rosa è la nuova ossessione di TikTok che regala una pelle favolosa - La crema coreana rosa è la nuova tendenza di TikTok, amata per regalare una pelle luminosa e uniforme.

