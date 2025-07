Mostra del Cinema di Venezia Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e chiusura

Emanuela Fanelli, brillante comica e attrice romana, sarà la padrona di casa della prossima Mostra del Cinema di Venezia. Con il suo talento e il suo charme, condurrà le serate di apertura e chiusura dell’82esima edizione, che si svolgerà dal 27 agosto al 6 settembre 2025. Un evento da non perdere, che promette emozioni indimenticabili sotto la sua guida coinvolgente. La magia del cinema quest’anno avrà un volto nuovo e affascinante.

Emanuela Fanelli sarà la padrona di casa della prossima Mostra del Cinema di Venezia: toccherà a lei condurre le serate di apertura e chiusura dell’82esima edizione, in programma dal 27 agosto al 6 settembre 2025. L’attrice romana inaugurerà ufficialmente la manifestazione mercoledì 27 agosto sul palco della Sala Grande al Lido, per poi tornare sabato 6 settembre a presentare la cerimonia conclusiva con l’assegnazione del Leone d’oro e degli altri premi. Attrice e autrice tra le più originali della scena italiana, Fanelli ha ottenuto riconoscimenti importanti negli ultimi anni, tra cui due David di Donatello consecutivi: il primo nel 2023 per il ruolo in Siccità di Paolo Virzì, e il secondo nel 2024 per la sua interpretazione in C’è ancora domani di Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Lettera43.it