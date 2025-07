Degrado a Bologna i giovani di Forza Italia scendono in strada | Occhi sulla città

Bologna si accende di nuova voce: i giovani di Forza Italia scendono in strada con l'iniziativa “Occhi sulla città” per denunciare degrado, insicurezza e problematiche quotidiane. Con entusiasmo e determinazione, una squadra di giovani attivisti vuole attirare l'attenzione delle istituzioni e della comunità su temi caldi come baby gang, furti e spaccio. È arrivato il momento di ascoltare e agire: la città merita un futuro migliore, e questi occhi sono pronti a vigilare.

Bologna, 1 luglio 2025 - I giovani di Forza Italia scendono in strada per segnalare situazioni d’insicurezza e degrado. Un’iniziativa, “Occhi sulla città”, che punta a mettere in rilievo le tante criticità della città dalle baby gang ai furti. Dallo spaccio al degrado. Prime tappe dei giovani azzurri - per ora una quindicina arruolati da Manes Bernardini, responsabile Dipartimenti Emilia-Romagna di FI; Daniele Aiello, Gruppo Giovani del partito e il neo consigliere azzurro Giulio Venturi - la Lunetta Gamberini e piazza della Pace, vicina allo Stadio Dall’Ara. “Un progetto - spiega Bernardini - che parte da Bologna ma potrebbe essere esportato anche nel resto della regione”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Degrado a Bologna, i giovani di Forza Italia scendono in strada: “Occhi sulla città”

In questa notizia si parla di: giovani - degrado - città - bologna

San Paolo a Vasto, Lega Giovani: "Quartiere allo sbando tra veleni, degrado e incuria" - Il quartiere San Paolo di Vasto vive una situazione di degrado e incuria che preoccupa i giovani e la comunità locale.

Il sindaco Stefano Sangiorgi esprime piena soddisfazione per l’esito dell’attività: “Questi primi controlli del Nucleo Anti Degrado confermano la bontà della scelta compiuta Vai su Facebook

Degrado a Bologna, i giovani di Forza Italia scendono in strada: “Occhi sulla città”; La Caritas: «Ci sono poveri con casa e lavoro che tagliano sulla sanità o lo sport dei figli. Occupiamocene altrimenti nella Bologna 2050 avremo giovani nel degrado socio culturale»; Una Bologna che cambia lancia l’allarme: “Oltre 8.000 firme per dire basta al degrado”.