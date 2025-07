Energia da fusione e sovranità energetica | la strategia europea

L’Europa mira a dominare il futuro dell’energia con la sua strategia sulla fusione nucleare, un settore chiave per una transizione energetica sostenibile e innovativa. La Call for Evidence della Commissione Europea invita cittadini, imprese e ricercatori a contribuire alla definizione di un percorso ambizioso, volto a velocizzare la commercializzazione di questa tecnologia rivoluzionaria. Un’occasione unica per plasmare il domani energetico del continente e consolidare la leadership europea nel settore.

La Commissione Europea ha lanciato una Call for Evidence per raccogliere contributi sulla futura Strategia Ue per l'Energia da Fusione, attesa entro la fine del 2025. L'iniziativa punta a rafforzare la leadership europea in un settore strategico per la transizione energetica, accelerare la commercializzazione della fusione e promuovere un ecosistema industriale competitivo. In linea con il Clean Industrial Deal e l' Affordable Energy Action Plan, la strategia sarà anche uno degli assi portanti delle raccomandazioni del Rapporto Draghi sulla competitività. La consultazione è aperta fino al 1° luglio 2025 e coinvolge stakeholder scientifici, imprese, startup e investitori privati per definire priorità operative, governance e strumenti normativi in grado di trasformare la fusione in una leva concreta per l'autonomia energetica e la decarbonizzazione dell'Europa.

