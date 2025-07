Pensioni 2025 Fondo Casella 14 mila senza previdenza integrativa la denuncia

In un contesto già complesso come quello delle pensioni italiane, emerge una drammatica anomalia che riguarda il Fondo Casella, il fondo previdenziale dei lavoratori dei giornali. Riccardo De Benedetti denuncia una situazione ormai insostenibile, evidenziando come, per la prima volta, un ente previdenziale obbligatorio venga cancellato per colpa del sindacato stesso. Un episodio che fa riflettere sul futuro di migliaia di lavoratori e sulla gestione delle risorse previdenziali nel nostro Paese.

Riceviamo e molto volentieri pubblichiamo la denuncia di Riccardo De Benedetti del coordinamento dei lavoratori iscritti al fondo, su una incresciosa situazione che riguarda il Fondo Casella, Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani. “ Mai le cronache del nostro paese avevano registrato un simile evento: la cancellazione di un ente pensionistico obbligatorio per opera e responsabilità del sindacato. Il 2 dicembre del 2024 un accordo, mai presentato e discusso coi lavoratori interessati, ha sancito tra sindacati di settore e datori di lavoro la cessazione del Fondo nazionale di Previdenza per i lavoratori dei Giornali quotidiani Fiorenzo Casella. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

Fondo lavoratori dei quotidiani, 1.700 attivi, 11.500 pensionati - "Alla fine dell'anno appena trascorso gli iscritti attivi" al Fondo nazionale di previdenza integrativa per i lavoratori dei giornali quotidiani "Fiorenzo Casella" sono "1. Da ansa.it