William dovrà camminare dietro al feretro accanto a Harry Inclusi nella cerimonia anche Archie e Lilibet

D opo mesi di trattative con i Sussex, i piani di re Carlo III per la propria cerimonia funebre, nota con il nome in codice di Operation Menai Bridge, possono ora dirsi pronti. Chiusi in un ufficio a Buckingham Palace, i suoi assistenti hanno pensato e finalizzato ogni dettaglio sotto la guida del sovrano che, specificando le proprie preferenze in ogni fase e particolare dell’evento, ha voluto continuare la tradizione seguita sia dal padre Filippo che dalla madre Elisabetta II. Ma ha voluto aggiungere un desiderio tutto suo. In un ultimo gesto magnanimo, re Carlo vuole riuscire in ciò che al momento viene considerato impossibile: far rappacificare i due figli. 🔗 Leggi su Iodonna.it