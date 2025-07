Insigne addio Toronto | è svincolato e può firmare a zero Ecco che cosa vuole fare

Lorenzo Insigne dice addio a Toronto, dopo tre anni di avventure in Canada, ed è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera in Europa. Svincolato e con il desiderio di tornare in Italia, il suo obiettivo è trovare una squadra che gli permetta di esprimersi al massimo. La domanda ora è: quale club della Serie A potrà offrirgli un’altra possibilità di brillare?

